29 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Похоже, я придумал самую краткую и емкую дефиницию «демократии»: «демократия – это власть демократа». Действительно, пробился некто на вершину политического олимпа, назвал себя «демократом» — докажи, что это не так. Украина гордится своей демократией разлива 2014 года. Хотя гордилась и до этого, и только потом мы узнавали, что это была «кровавая банда» и вообще – «ГЕТЬ!». Но то, что ныне вытворяет украинская ЗЕкоманда, имеет все основания попасть в историю уже мировой демократии и права.

Андрей Ганжа, , 12:09 — REGNUM Вряд ли что-то может вызывать большее человеческое отвращение, чем решение украинского Конституционного суда № 13-р/2020 от 27 октября этого года. Группа людей, прикрывших свои шкодливые задницы уютной мантией конституционного судьи, решила, что проверять электронные декларации чиновников — это не соответствует Конституции. И заботились они не о собственно чиновниках, а только о себе, своей безопасности и своем статусе. Они это особо и не скрывали. Так, судья Конституционного суда Игорь Слиденко «рассказал, что КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому и отменил норму для всех чиновников». Однако это эмоции.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

А есть еще закон. Причем то, что «Summum jus summa injuria» (Высший закон — это высшая несправедливость), понял еще старик Цицерон. Но понимание не освобождает от обязанности этот закон исполнять. И ни одной ветви власти не следует вмешиваться в работу судебной ветви. Даже на Украине. Тем более что решения КС обязательны к исполнению и обжалованию не подлежат. Ведь мы свободные люди и демократы, правда? Даже президенты? А ведь «мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными» (что-то на Цицерона потянуло).

Откровенно мерзкое решение суда и откровенно безграмотная реакция на него президента Зеленского в конце октября вогнали Украину в конституционный шок. И он до настоящего времени не закончился, а просто приглушен. Однако полыхнуть может в любой момент, особенно если президент будет раздавать такие интервью, как 19 декабря для журнала «Фокус». Хотя, чисто из инстинкта самосохранения, хочется верить, что это творчество не украинского президента, а его медийной и правовой «свиты» — потому что предложенный текст глуп, безграмотен и не имеет никакого отношения к праву. Хотя в данном случае вера не очень-то и помогает: ведь короля все равно делает свита.

Владимир Зеленский President.gov.ua

В интервью Зеленского «перлов невинного ума» море. О вакцинах, о Донбассе, о войне с Россией, о коррупции… И даже об ожиданиях в 2021 году — тут сплошной позитив: все будет легче, потому что «идет символический год — год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться».

Но даже в этом ряду проблем вопрос о Конституционном суде просто бросается в глаза. Президент с абсолютной уверенностью истинного демократа говорит, что его команда остановила кризис, и позволяет себе совсем некорректные отзывы о КС: «государственно-частное партнерство, каким я называю Конституционный суд». Но это можно даже пропустить, тем более что здесь Зеленский во многом прав. Но очень трудно пропустить серию его реплик, располагающихся в диапазоне от невольного «каминг-аута» до откровенного «чистосердечного признания».

«Во время моей каденции новых судей в КС не назначали». Возникает вопрос: почему? Прошло полтора года «моноблокового большинства» «Слуг народа» в Верховной раде. И если новых членов не определили, потому что «есть влияние со стороны заинтересованных лиц», то это означает, что президент не контролирует свою фракцию (тогда это каминг-аут), либо что президенту нужны не свои люди в КС, а весь суд в целом (и тогда это уже что-то более серьезное, напоминающее узурпацию). «После принятия закона о земельной реформе я публично говорил, что не дай бог, чтобы КС отменил эту реформу». И, чуть дальше, «земельное, банковское, языковой вопрос прошу не нарушать для того, чтобы не раскалывать общество», — сказал я на той встрече». Но ведь это откровенное давление на судей КС, а «влияние на судью Конституционного суда Украины любым способом запрещается» (статья 149 Конституции Украины). То есть это уже откровенное чистосердечное признание в конституционном нарушении, гарантом которой президент, в теории, является. «Далее было мое, как я считаю, жесткое решение, которое полностью остановило возможные намерения КС отменить те или иные законы». Речь идет о законопроекте №4288 с предложением о прекращении полномочий всего состава КС, а его решение от 27 октября признать «ничтожным» (таким, что не создает правовых последствий). Президент и его команда безмятежно игнорируют конституционную статью 151−2: «Решения и заключения, принятые Конституционным судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы». И, похоже, представления не имеют, что полномочия судьи КС прекращаются только в шести случаях (ст. 149−1), и желание президента к их числу не относится. А вот оценка актов президента Украины, наоборот, полностью в компетенции Конституционного суда. Это, конечно, не каминг-аут и не «чистосердечное» — это просто правовая безграмотность команды Зеленского. «Считаю, он превысил свои полномочия». Это о председателе КС Александре Тупицком. И чуть ниже: «Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должно начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг». Ну, во-первых, председатель КС избирается на трехлетний срок тайным голосованием (статья 148 Конституции), и президент страны в этом голосовании не участвует. Во-вторых, это именно скрытая угроза. И, в-третьих, это странное понимание «мужского поступка». Да если бы Тупицкий был «настоящим мужиком», то на рассмотрении Суда уже давно были бы спорные (а как по мне — убийственные для Украины) законы о земле, банках и языке. Хотя бы как меры противодействия антиконституционным действиям президента.

Конституционный суд Украины Ccu.gov.ua

То есть то, ради чего Владимир Зеленский пришел (был приведен?) в украинскую политику — контроль транснационального капитала над банками, землей и «антирусскость» вплоть до военных действий. И все действия Зеленского, его нарушения Конституции (которые он и не отрицает) осуществляются ради одной цели, обнародованной в интервью «Фокусу» даже с каким-то надрывом: «Поймите, мы остановили этот процесс (оценки реформ с позиций украинской Конституции — А.Г.). На сегодня ни одна из реформ не отменена. И я считаю, что это самое главное».

Но «главные цели» Зеленского — это совсем не новость. Просто он их реализует с таким потрясающим правовым невежеством, что они проходят просто в силу эффекта Даннинга — Крюгера. А все остальное? Остается только резюмировать в стиле Виктора Степановича Черномырдина: «Никогда так не было и вот опять!».