Омск, , 09:31 — REGNUM Главное событие 2020 года в Омской области — отставка министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

Больничная палата Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, министр «совершенно не понимала обстановку» и «довела систему здравоохранения до критически опасной черты».

"За её работой тянулся бесконечный шлейф негатива, шквал негодования в соцсетях. Неуместный пиар с парашютом (в августе 2020 года Солдатова совершила прыжок с парашютом, о чём поспешили сообщить местные массмедиа — прим. ред.), велосипедом (фото с осенней велопрогулки по Иртышской набережной — прим. ред.)… И это в период пандемии!!! Конечно же, омичи всю эту весёлость приезжего министра воспринимали как открытое издевательство», — отметил Сергей Кондаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Солдатова была назначена министром здравоохранения Омской области в апреле 2020 года. А уже в октябре в регионе произошёл громкий медицинский скандал, на который обратили внимание и федеральные власти. Врачи бригад скорой помощи привезли к зданию омского минздрава двух тяжелобольных ковид-пациентов, которых долгое время не могли передать в стационары из-за нехватки мест.

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В начале ноября губернатор Александр Бурков отправил Ирину Солдатову в отставку. Он заявил, что «это решение взвешенное, принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, который произошёл 27 октября в городе Омске».

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Новым главой областного минздрава был назначен главврач БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова» Александр Мураховский.