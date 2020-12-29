Москва, , 09:16 — REGNUM Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев награжден орденом Почета. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Награда вручена за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную службу. Орденом Почета также награжден посол в Сирии Александр Ефимов. Российский посол в Турции Алексей Ерхов отмечен орденом Дружбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев провел пресс-конференцию. Одной из основных тем его выступления стала организованная трудовая миграция. Дипломат заявил, что российские компании заинтересованы в увеличении числа трудовых мигрантов.

Читайте также: Посол России предложил решение миграционного вопроса в Узбекистане