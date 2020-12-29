Варшава, , 09:12 — REGNUM Пресс-секретарь Координационного центра польских спецслужб Станислав Жарин на своей странице в Twitter опубликовал обвинения в адрес российских СМИ, которое заключается в том, что журналисты якобы «пытаются подорвать отношения Варшавы и Вашингтона».

»Российские СМИ используют политическую ситуацию в США, а именно выборы нового главы Белого дома, чтобы подорвать союзнические отношения между Польшей и США», — написал Жарин и опубликовал скриншот статьи, опубликованной на одном из российских порталов, под названием «Польша при Байдене: не смертельно, но и нелегко».

По его мнению, «данная публикация — это попытка вызвать неприязнь между администрацией Джо Байдена и властями Польши». Пресс-секретарь спецслужб отметил, что автор текста, описывающий политическую ситуацию в Польше и протесты против ужесточения запрета на аборты, утверждает, что «у оппозиции в Польше теперь есть потенциальный могущественный союзник в виде новой администрации в Вашингтоне».

»То есть, текст подразумевает, что польское правительство будет иметь плохие отношения с Джо Байденом, потому что его администрация поддержит нашу оппозицию. Статья заканчивается предположением, что новая администрация США и правительство Польши обречены на конфликты и недопонимания», — подчеркнул Жарин.

В заключении он делает выводы, что «эта публикация является еще одним примером попытки вызвать враждебность между польским правительством и формирующейся администрацией США». «Интенсивность российских атак на альянс Польши и США показывает, насколько опасно сотрудничество между Варшавой и Вашингтоном для интересов России», — утверждает Жарин.