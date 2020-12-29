Екатеринбург, , 09:08 — REGNUM Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) этапирован в Москву. Об этом заявила журналистам его адвокат Светлана Герасимова.

Как пишет Накануне.Ru, в столице ему изберут меру пресечения. Адвокат собралась тоже лететь в Москву для защиты бывшего священника. Также, по её словам, в суде будет адвокат, который представлял интересы Среднеуральского женского монастыря на допросах.

Как сообщало ИА REGNUM, Романов был задержан поздно вечером 28 декабря. Ему вменяют три статьи Уголовного кодекса РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-схимонаху Сергию предъявили обвинение по трём уголовным статьям