Москва, , 09:01 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора готовы и дальше помогать своим коллегам в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) бороться с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится сообщении ведомства, опубликованном по итогам заседания совета главных санитарных врачей стран ЕАЭС.

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19-е по счёту заседание главных санитарных врачей состоялось 28 декабря в режиме видео-конференц-связи. Председателем на заседании была главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Роспотребнадзор выразил готовность продолжить работу по оказанию содействия странам-партнерам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Предложено организовать совместные исследования по изучению нового вирусного заболевания.

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Участники встречи поблагодарили российское ведомство за оказанную помощь. Так, в текущем году в Армению из России был доставлен мобильный комплекс из бактериологической и индикационной лабораторий, а Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан получили по лаборатории экспресс-диагностики.

«Высокую оценку получили переданные Роспотребнадзором странам-членам Союза, Узбекистану и Таджикистану тест-системы для проведения 750 000 исследований на новый коронавирус», — отмечено в сообщении.