Токио, , 07:02 — REGNUM Разведданные, полученные правительством Японии о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, были тайно переданы им США и использованы для введения санкций против КНР. Об этом со ссылкой на японские и американские источники 29 декабря сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что японская разведывательная информация, использованная Вашингтоном для обвинений Пекина в нарушении прав человека, была предоставлена Токио с условием, что западные партнёры не будут обнародовать источник её получения.

По мнению агентства, данный факт говорит о реальном укреплении разведывательного сотрудничества Японии и альянса Five Eyes.

Напомним, что министр обороны Японии Таро Коно ранее заявил о расширении связей с альянсом, что не только даёт Японии доступ к важнейшей секретной информации, но и позволяет оперативнее предоставлять западным коллегам собственные разведывательные данные. Что поможет лучше противодействовать активности Китая в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония заинтересована в сотрудничестве с разведывательным альянсом пяти западных стран (США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада и Австралия) под названием «Пять глаз» (Five Eyes, FVEY), а в перспективе ‑ и во вхождении в него.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония захотела войти в западный разведывательный альянс