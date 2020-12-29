Пекин, , 06:40 — REGNUM Посол Китая в США Цуй Тянькай выразил свои глубочайшие соболезнования семье знаменитой Ширли Янг, которая посвятила свою жизнь налаживанию обменов между Китаем и США, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Янг была «выдающейся женщиной не только в связи с его достижениями в сфере бизнеса, но также в связи с тем, что она посвятила свою жизнь защите интересов китайских американцев и взаимопонимания между китайским и американским народами», — заявил Цуй.

«Комитет 100», который основан Янг в 1990 году, был «важным мостом для политических, экономических, культурных и образовательных обменов», — добавил он.

«В последние годы, несмотря на деградацию китайско-американских отношений, она продолжала призывать к взаимному пониманию между странами. Ее уход является утратой как для Китая, так и для Соединенных Штатов, но она останется в памяти навсегда», — подчеркнул Цуй.

Цуй была вице-президентом General Motors с 1988 по конец 1999 года и играла ключевую роль в многомиллиардных инвестициях компании в Китай через совместное предприятие Shanghai Automotive Industry Corp.

В 1990 году Янг вместе с другими видными китайскими американцами, включая архитектора И. М. Пэя, виолончелиста Йо-Йо Ма и филантропа Оскара Тана, помогла создать китайско-американскую руководящую организацию «Комитет 100» и оставалась активной в этой организации до конца своей жизни. Янг скончалась в возрасте 85 лет 26 декабря.