Нью-Йорк, США, , 06:39 — REGNUM Надежду на примирение между собой и с природой, а также победу над коронавирусной инфекцией во всём мире выразил в своём новогоднем видеообращении генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.

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«Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления», — сказал он.

По словам Гутерриша, следующий год должен стать годом «исцеления от последствий смертоносного вируса». Кроме того, человечеству предстоит исцелить «подорванную экономику и общество», преодолеть разделения.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвид Бизли заявил, что в следующем году во всём мире может произойти самый серьёзный гуманитарный кризис за последние 75 лет.

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