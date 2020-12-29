Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Ограничения, введенные действующим президентом США Дональдом Трампом в отношении мигрантов на юге страны, начнут отменяться уже с первого дня после вступления должность кандидата на пост главы Белого дома, демократа Джо Байдена. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

По словам Байдена, действия главы Белого дома спровоцировали развитие гуманитарной катастрофы у южных границ США. Он также рассказал, что для преодоления такого рода последствий американским властям необходимо разработать программу по трудоустройству беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября Джо Байден заявил, что, если он выиграет президентские выборы, то с его помощью около 11 млн нелегальных мигрантов получат гражданство США.

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