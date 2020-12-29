Киев, , 05:32 — REGNUM Министерство социальной политики Украины пообещало, что получатели субсидий не почувствуют нового повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии», — объяснили там.

В украинском Минсоцполитики добавили, что для получения субсидии домохозяйствам потребуется выполнить определённые законом процедуры.

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Напомним, в конце 2020 года украинцам установили рекордную в истории страны цену на газ — 8 800 гривен ($310) за тысячу кубометров. После государственного переворота тарифы на услуги ЖКХ на Украине увеличились в 6−12 раз.

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