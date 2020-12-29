Нью-Йорк, США, , 04:44 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью COVID-19 может ухудшиться после праздников, заявил 28 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

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«Весьма вероятно, что мы столкнемся с постсезонным, я имею в виду после Рождества, после Нового года, всплеском. Как я назвал это, всплеск после всплеска», — сказал он.

Текущую эпидемиологическую ситуацию Фаучи охарактеризовал как «критическую», а причиной будущего всплеска заболеваемости назвал стремление американцев путешествовать на новогодних праздниках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 150 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 333 тысяч.

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