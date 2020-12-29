Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Министерство обороны США готовится передать полномочия команде кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, сообщил врио главы Пентагона Кристофер Миллер в официальном заявлении.

«Усилия министерства обороны уже превосходят аналогичные усилия предыдущих администраций», — заявил он.

По словам Миллера, американское военное ведомство продолжает проводить необходимые встречи для предоставления команде Байдена всей необходимой информации. Он подчеркнул, что для передачи полномочий приходится проводить и дополнительные консультации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат от демократов Джо Байден обвинил Пентагон в сопротивлении передаче власти его команде. По его словам, помощники ожидали несколько недель для начала совместной работы с минобороны США.

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