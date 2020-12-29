Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Палата представителей Конгресса США в ходе заседания 28 декабря повторно одобрила проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год в размере $740 млрд, таким образом преодолев вето президента Дональда Трампа. Заседание транслировалось на сайте палаты.

Сенат Конгресса США будет повторно голосовать по оборонному бюджету 29 декабря. Отметим, что этот документ предусматривает введение новых санкций против России из-за строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Трамп 23 декабря наложил на данный законопроект вето. По его словам, в бюджет не включены необходимые для национальной безопасности страны «критически важные меры». Также он содержит неприемлемые положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США.

Как сообщало ИА REGNUM, Палата представителей Конгресса США планирует проголосовать по преодолению вето президента Дональда Трампа, наложенного им ранее на проект оборонного бюджета.

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