Вашингтон, , 03:48 — REGNUM США должны принять меры в оборонной сфере для адаптации к «стратегическим сложностям», которые якобы диктуют Россия и Китай, заявил кандидат на должность главы Белого дома, демократ Джо Байден в ходе пресс-конференции.

По словам политика, американским вооруженным силам необходимо быть сильнейшими в мире для того, чтобы «дать отпор агрессии в будущем». Кроме того, Байден призвал опираться не на модернизацию существующих систем, а использовать инновации в новых сферах, таких как киберпространство.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Джо Байден, комментируя ситуацию с кибератакой американские ведомства, заявил, что она «была тщательно подготовлена и осуществлена». Он потребовал от действующего президента США Дональда Трампа установить ответственных за эти вмешательства.

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