Дамаск, , 03:46 — REGNUM Рота военной полиции России прибыла на наблюдательный пост в сирийском городе Айн-Иса, заявил командир сирийского подразделения Усам Ахмад в ходе беседы с журналистами.

По его словам, российская военная полиция будет нести службу вместе с сирийским подразделением. Они будут защищать направление от нападений боевиков, а также охранять трассу М4.

«С приходом российских военных нам стало гораздо легче, ситуация наконец нормализовалась», — отметил Ахмад.

Он добавил, что ранее пост удерживали только сирийские военнослужащие. Неоднократно наблюдательный пост подвергался артиллерийским обстрелам и нападениям со стороны вооруженных боевиков. Теперь, считают сирийцы, с прибытием российских военных, боевики начнут соблюдать соглашение о перемирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская военная полиция приостановила сопровождение автомобилей по участку трассы М4 из-за обострения в сирийской провинции Ракка. В частности, автоколонны перестали сопровождать на участке Телль-Тамер — Айн-Иса.

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