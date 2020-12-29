Иерусалим, , 02:18 — REGNUM Выпущенная из сектора Газа ракета упала, не покинув пределов приморского анклава. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«После срабатывания сирен противовоздушной обороны был зафиксирован запуск ракеты в секторе Газа, которая не перелетела на израильскую территорию», — говорится в сообщении.

О возможных жертвах и разрушениях в Газе не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 29 декабря на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, предупреждающие жителей о возможных ракетных атаках.

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