Киев, , 02:11 — REGNUM Спланированным уничтожением народа является отказ руководства Украины от российской вакцины «Спутник V», заявил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По словам парламентария, в стране необходимо срочно начать вакцинацию и без препарата из России не обойтись.

«Я вам по-людски скажу еще: если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — отметил он.

Рабинович также оценил как «огромную» деятельность председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, участвовавшего в переговорах о производстве «Спутник V» на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Виктор Медведчук заявил, что вина за все последствия отказа от российской вакцины против COVID-19 ложится на власти Украины. Он добавил, что выпуск «Спутник V» в стране мог бы начаться в мае-начале июня следующего года, если бы было получено разрешение.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев должен нести ответственность за отказ от вакцины из РФ — Медведчук