Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Передача полномочий новой американской администрации осложняется созданием помех со стороны политического руководства Пентагона, заявил кандидат в президенты США, демократ Джо Байден в ходе своего выступления в городе Уилмингтон в штате Делавэр.

Политик пояснил, что из-за этого его помощники «ждали несколько недель» для начала работы. При этом, по словам Байдена, ряд ведомств сразу пошли на сотрудничество. Демократ подчеркнул, что, помимо Пентагона, препятствия создавали сотрудники административно-бюджетном управлении администрации США.

Байден также обвинил текущее руководство страны в отсутствии внимания к работе некоторых министерств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Newsweek распространил информацию о том, что Пентагон прорабатывает варианты действий на случай, если действующий глава Белого Дональд Трамп объявит военное положение в стране перед инаугурацией Джо Байдена.

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