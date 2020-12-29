Скопье, , 01:21 — REGNUM В министерстве внутренних дел Северной Македонии 28 декабря сообщили о запуске проекта бесплатной горячей линии, которая будет действовать во время новогодних праздников. Граждане смогут сообщить на линию о празднествах у соседей. Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Македонии запрещены собрания группами из более чем четырех человек.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, звонки будут осуществляться анонимно. В МВД призвали всех граждан оказывать помощь властям в борьбе с распространением вируса.

Строгость антикоронавирусных мер связана с высокой смертностью (самой высокой в Европе) от COVID-19 среди граждан страны.

По данным министерства здравоохранения Северной Македонии, с начала эпидемии в стране выявлено 81 804 случая заражения. 2456 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 11— за последние сутки. 59 650 пациентов выздоровели. Лечение проходят 19 696 человек: спустя три недели повышения числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса число активных случаев начало снижаться. На стационарном лечении находятся 984 пациента.

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