Аддис-Абеба, , 23:26 — REGNUM Полицейские арестовали корреспондента Reuters Кумерра Гемечу в столице Эфиопии. 28 декабря об этом сообщило само информационное агентство.

Внештатный оператор агентства был задержан в Аддис-Абебе 24 декабря, позднее суд продлил его арест на две недели. Причина ареста не была раскрыта агентству и членам семьи журналиста.

«Журналистам должно быть разрешено сообщать новости в интересах общественности, не опасаясь преследований или причинения вреда, где бы они ни находились. Мы не успокоимся, пока Кумерра не будет освобожден» , — заявил главный редактор Reuters Стивен Адлер.

По мнению Адлера, арест может быть связан с освещением агентством конфликта армии и «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) на севере Эфиопии, который шел с 4 ноября.

В мятежный регион Тыграй до сих пор не допускают журналистов, а официальные СМИ публикуют исключительно отчеты о восстановлении мирной жизни на отвоеванных у НФОТ территориях.

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