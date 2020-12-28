Аддис-Абеба, 28 декабря 2020, 23:26 — REGNUM Полицейские арестовали корреспондента Reuters Кумерра Гемечу в столице Эфиопии. 28 декабря об этом сообщило само информационное агентство.
Внештатный оператор агентства был задержан в Аддис-Абебе 24 декабря, позднее суд продлил его арест на две недели. Причина ареста не была раскрыта агентству и членам семьи журналиста.
По мнению Адлера, арест может быть связан с освещением агентством конфликта армии и «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) на севере Эфиопии, который шел с 4 ноября.
В мятежный регион Тыграй до сих пор не допускают журналистов, а официальные СМИ публикуют исключительно отчеты о восстановлении мирной жизни на отвоеванных у НФОТ территориях.
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