Дамаск, , 23:25 — REGNUM Турецкие войска подвергли артиллерийскому обстрелу несколько населенных пунктов на территории сирийской провинции Хасака, сообщает 28 декабря агентство SANA.

По утверждению агентства, под артиллерийский обстрел попали несколько деревень возле города Рас-эль-Айн.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало, но уже известно о разрушениях жилых и хозяйственных построек.

Стоит отметить, что ранее российская военная полиция приостановила сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса из-за обострения обстановки.

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