Дамаск, , 22:27 — REGNUM В Сирии российская военная полиция приостановила сопровождение автотранспорта на участке трассы М4 из-за обострения обстановки в провинции Ракка, сообщил 28 декабря на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его данным, временно прекращено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса.

«В связи с эскалацией обстановки прекращено сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса. Оно будет возобновлено по мере урегулирования ситуации», — сообщил Сытник.

На данный момент в районе города Айн-Иса сирийской провинции Ракка «подразделения российской военной полиции в интересах содействия стабилизации обстановки выполняют задачи на наблюдательных постах совместно с сирийскими военнослужащими».

Кроме того, замначальника российского Центра подчеркнул, что с сентября 2020 года российские военные зафиксировали в Идлибской зоне деэскалации более 2,5 тыс. обстрелов со стороны подконтрольной Турции сирийской территории.

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