Париж, , 22:12 — REGNUM Министры внутренних дел и Вооруженных сил Франции Жеральд Дарманен и Флоранс Парли приняли участие в национальной церемонии прощания с тремя жандармами, убитыми при исполнении в департаменте Пуи-де-Дом.

Как сообщает France Info, в понедельник, 28 декабря, глава МВД Франции произнес речь на церемонии прощания с жандармами. «Три человека пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти другого… Несмотря на всю нашу боль, более благородного поступка, чем этот, не найти», — заявил Дарманен.

«Они отдали все, в том числе свою жизнь, чтобы осуществить свою миссию, потому что они были жандармами, потому что это их работа, потому что они были до глубины души убеждены в важности своей миссии», — добавил он.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее 23 декабря свои соболезнования по поводу убийства трех жандармов в коммуне Сен-Жюст, которая находится в департаменте Пюи-де-Дом в центральной Франции, выразил Эммануэль Макрон.

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