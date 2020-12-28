Подгорица, , 20:53 — REGNUM Перед зданием парламента Черногории 28 декабря собралась группа недовольных граждан, скандирующих лозунг: «Предательство, предательство!». Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Собравшиеся демонстранты осуждают действия вице-премьера Дритана Абазовича. Ранее 28 декабря граждане собрались перед зданием парламента в знак протеста против объявленных поправок к закону «О свободе вероисповедания».

Депутат правящей Демократической партии социалистов Черногории Даниэль Живкович заявил, что если власть будет «злоупотреблять своими полномочиями», то депутаты предпримут конкретные шаги.

Напомним, Абазович 28 декабря на пресс-конференции заявил, что поправки к закону «О свободе вероисповедания» будут включены в повестку дня парламента, добавив, что этот вопрос должен быть решён как можно скорее.