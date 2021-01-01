Москва, , 00:34 — REGNUM В России с 1 января стартует административная реформа, сообщает ИА REGNUM. Предполагается сократить 74 структурных подразделений в 45 министерствах и ведомствах.

Планируется сократить 74 подразделения, «выполняющих обеспечивающие функции», а также 37 заместителей руководителей федеральных органов.

Все организационно-штатные мероприятия в министерствах и ведомствах глава правительства РФ Михаил Мишустин постановил провести до 1 апреля.

До 1 мая в правительстве ожидают доклады об их завершении.

«Все эти меры позволят повысить эффективность работы исполнительной власти», — заявил ранее премьер-министр.

Предполагается, что будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное — размывают ответственность, отмечают в правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин объяснил необходимость сокращения чиновников