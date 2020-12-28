Харьков, Украина, , 20:18 — REGNUM Украина будет и дальше деградировать, и Запад не в состоянии прекратить эту деградацию, потому что у него нет ресурсов, чтобы полностью взять Украину на свой кошт, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 28 декабря, комментируя высказывания генерала Геннадия Москаля.

Как сообщалось ранее, бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал Москаль заявил, что Украина может потерять и новые «территории», потому что «проект «Новороссия» не закончился». В числе шести регионов, которые могут быть потеряны, он назвал Харьков, Днепропетровск, Одессу, Запорожье, Николаев и Херсон.

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« С мнением, что Украину ждёт распад, можно только согласиться.

В 2019 году украинцы проголосовали за бывшего актёра-комика как за «меньшее зло». Этот исход выборов был одобрен Западом и достигнут при его поддержке. Зеленский и дальше будет отрабатывать установки Запада, потому что за ним самим ничего нет — ни прочной народной поддержки, ни собственной личности.

«Меньшим злом», однако, проблемы современной Украины не решить, страна будет и дальше деградировать. Запад не в состоянии прекратить эту деградацию; у него нет ресурсов, чтобы полностью взять Украину на свой кошт.