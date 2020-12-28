Киев, , 20:10 — REGNUM Никакой президент Украины в 2020 году и не мог сказать по вопросу о Второй мировой войне чего-то иного, чем сказал Владимир Зеленский, потому что Украина в её нынешнем виде — это антироссийский проект США и ЕС, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 28 декабря, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как сообщалось ранее, Песков заявил, что слова Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны являлись «огромной ошибкой« и были негативно восприняты и Владимиром Путиным, и жителями стран бывшего Советского Союза.

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« То, о чём говорит Песков, — это не ошибка Зеленского. Никакой президент Украины в 2020 году и не мог сказать по данному вопросу чего-то иного. Есть на Украине политики, придерживающиеся исторической правды и способные стоять на своей позиции, но никто таких, как они, сейчас во главе Украины не поставит. Сами же они точно не смогут подняться на вершину украинской власти.

Украина в её нынешнем виде — это антироссийский проект США и ЕС. Запад по вопросу о начале Второй мировой войны занимает известную антисоветскую позицию. Эта антисоветская позиция является по сути дела и антироссийской. Современная власть в России это, к счастью, осознаёт. В этом, кстати говоря, — ключ к решению проблемы преемственности отечественной истории.

Что же касается Зеленского, то по всем вопросам он и дальше будет отрабатывать установки Запада, потому что за ним самим ничего нет — ни широкой народной поддержки, ни собственной личности.