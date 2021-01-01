Москва, , 05:00 — REGNUM С 2021 года граждане России старше 45 лет будут получать уведомления от Пенсионного фонда России (ПФР) о размере будущей пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM. О таких планах на 2021 год сообщил ранее Минтруд.

Уведомления граждане будут получать три раза в год в личном кабинете на портале «Госуслуг».

В Минтруде пояснили, что к этому возрасту большинство граждан уже имеют определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости.

Рассылка не коснется тех, кто уже получает пенсию (например, пенсию по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда)».