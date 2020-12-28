Фарах, Афганистан, , 19:17 — REGNUM Сотрудник полиции уезда Анардере (провинция Фарах, Афганистан) погиб в результате теракта, организованного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 28 декабря Anadolu.

Ещё двое правоохранителей были ранены. По словам Таджа Мухаммеда Джахида, губернатора Фараха, в центре уезда взорвалась машина.

После этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели обстрел. Ответным огнём многие из боевиков были убиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 декабря, от рук боевиков двое сотрудников полиции погибли в другой афганской провинции — Пактия.

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