Дамаск, , 19:06 — REGNUM Жители северо-восточной сирийской провинции Эль-Хасака вышли на дорогу и забросали камнями проезжавший военный патруль США, сообщает 28 декабря телеканал Al-Ikhbariya.

«Жители преградили дорогу патрулю американских оккупантов около поселения аль-Кахтания к востоку от Камышлы и забросали его камнями», — сообщает Al-Ikhbariya.

О пострадавших с обеих сторон не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства этой страны.

Под предлогом «борьбы с террористами» американские военные удерживают под контролем крупнейшие нефтяные месторождения Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасака и Ракка.

Официальный Дамаск неоднократно называл действия американских военных на своей территории оккупацией с целью грабежа природных ресурсов страны.

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