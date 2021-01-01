Москва, , 02:29 — REGNUM С 1 января 2021 года в России шлагбаумы во дворах можно будет снести по требованию МЧС, сообщает ИА REGNUM.

Меняются права обеспечения противопожарной безопасности. Сносу шлагбаумы будут подлежать в случае, если они мешают проезду пожарных.

Если же у шлагбаума есть «хозяин», есть ответственное лицо, которое в круглосуточном режиме его откроет, естественно, будет подлежать демонтажу, уточнили в МЧС.

Новые правила пожарной безопасности предписывают держать проезд пожарной техники к домам и подъезд ее к местам подключения пожарных рукавов полностью свободным.

Сегодня в городах-миллионниках распространена практика установки различного рода ограничителей въезда. Они не позволяют парковать автомобили посторонним лицам и обеспечивают комфортный парковочный режим для жильцов домов.