Москва, , 01:35 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступает в силу закон, которым вводится запрет на продажу гаджетов без российского программного обеспечения, сообщает ИА REGNUM.

Запрещено продавать смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, приставки без отечественного ПО. Предполагается, что полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки определит правительство РФ.

Предполагается, что закон защитит права потребителей и будет способствовать развитию российских IT-компаний и «поставит их в равную высококонкурентную среду» с зарубежными корпорациями.

В перечень программ, обязательных для установки на планшеты и смартфоны, вошли поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, голосовые помощники, программы для доступа в облачные хранилища, приложение «Госуслуги», программа для использования платежной системы «Мир», программы для онлайн-трансляций, аудио‑ и видеосервисы, антивирусы, программы для доступа к социально значимым интернет-ресурсам.