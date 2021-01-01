Москва, , 01:02 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон об инициативном бюджетировании (так называемый закон «о самообложении граждан»), сообщает ИА REGNUM.

Инициативные проекты будут реализовываться не только за счет поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Законом вводится возможность внесения в местную администрацию инициативных проектов, предлагать проекты может инициативная группа граждан численностью не менее десяти человек, достигших 16-летнего возраста. Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Право выступить инициатором проекта может быть предоставлено не только жителям муниципалитета, но и «иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования».

Определяется порядок финансового обеспечения реализации инициативных проектов. Источником финансового обеспечения реализации проектов являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию проектов инициативного бюджетирования, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей (денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и российских юрлиц, уплачиваемые на добровольной основе) или межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ, а также иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала вести мониторинг применения норм самообложения граждан.

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