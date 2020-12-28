Сараево, , 19:03 — REGNUM Немецкий политик Кристиан Шмидт на пресс-конференции 28 декабря заявил, что его заявка на пост нового верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине является предметом дискуссии немецкого правительства. Он отказался комментировать утверждения о том, как это решение уже было принято, сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

«Мой интерес к Боснии и Герцеговине ограничивается помощью, когда это необходимо, в деятельности лагеря беженцев в Унско-санском округе», — подчеркнул Шмидт.

Он добавил, что решение о его дополнительных обязательствах перед Боснией и Герцеговиной будет принимать министерство иностранных дел Германии, и слухи о том, что он в 2021 году может взять на себя полномочия верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине, являются безосновательными.

Напомним, 24 декабря посол Германии в Сараево Маргрет Уэббер начала консультации с президиумом Боснии и Герцеговины по новой кандидатуре верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине.

Берлин хочет отозвать нынешнего представителя Валентина Инцко, а на его место, по всей вероятности, придет немецкий политик Шмидт, который поддерживает тесные связи с хорватами БиГ.

По данным источников в дипломатических кругах, на которые ссылается пресса, Германия решилась на этот шаг после консультаций с Москвой, которая также недовольна нынешней лицом на посту верховного представителя.