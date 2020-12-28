Москва, , 18:46 — REGNUM Положение дел в Сирии обсудили в ходе телефонного разговора 28 декабря российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также обсуждались вопросы сотрудничества по борьбе с пандемией коронавируса и «актуальные вопросы российско-израильских отношений в различных сферах».

Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Кроме того, глава РФ поздравил собеседника и его соотечественников с прошедшим праздником Хануки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поздравил с наступающим Новым годом председателя КНР Си Цзиньпина.

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