Подгорица, , 18:39 — REGNUM Биографии некоторых новых назначенцев из сектора безопасности, а также некоторые из первых заявлений и первых действий нового правительства Черногории начинают вызывать опасения, заявил бывший посол США в НАТО и бывший спецпредставитель этой страны на Украине Курт Волкер в интервью изданию Pobjeda.

Он предупреждает, что, если правительство Черногории не сможет защитить НАТО или другую конфиденциальную информацию или передать ее странам, не являющимся союзниками, или России, вероятно, будет быстрый ответ.

По словам Волкера, у США вызывает опасение то, что, несмотря на предложения международного сообщества о том, что бескомпромиссные люди не должны возглавить органы безопасности в Черногории, один из обвиняемых в деле о «государственном перевороте» в 2016 году был назначен главой Комитета безопасности и членом Совета национальной безопасности.

Кроме того, руководителем Агентства национальной безопасности стал функционер просербской и пророссийской партии.

При этом Волкер отметил, Соединенные Штаты, а также ЕС и НАТО, будут судить правительство Черногории по его действиям, а не только по назначениям.

«Для Запада важно уважать волю черногорского народа, избравшего правящую коалицию. Что касается назначений, то биографии некоторых кандидатов вызывают озабоченность, равно как и некоторые из первых заявлений правительства и его первых действий. Еще неизвестно, как это правительство будет воспринято в США», — отметил Волкер.