Москва, , 18:38 — REGNUM На страницах «Комсомольской правды» развернулась заочная дискуссия об итогах и уроках недавно завершившейся Карабахской войны для России.

Заведующий сектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов эмоционально ответил на статью депутата Госдумы Константина Затулина.

Высокопоставленный читатель Затулина в своей колонке в КП в негодовании восклицает: «Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как считает нужным». На это Константин Затулин заметил, что совершенно не сомневается в праве Азербайджана выбирать себе союзников, как и в своём праве оценивать этот выбор и делать выводы.

Приятно, что все без исключения критики из Азербайджана, выступающие цензорами Константина Затулина, будучи «святее Папы Римского», всё время ищут, где российский депутат отступил от «линии партии». Но партия-то не их. И президент не их. Наверное, поэтому Фуад Ахундов позволяет себе вслед за гусмановским ТАСС самовольно трактовать слова Владимира Путина, вырывая из контекста исключительно приятные алиевскому окружению слова об азербайджанском статусе НКР в международном праве.

Говоря о статусе Нагорного Карабаха, президент России подчеркнул, что ситуация гораздо сложнее, чем нормативные постулаты: «корни проблемы в этническом конфликте, который начался еще в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах — здесь у каждой стороны своя правда… армяне Нагорного Карабаха взялись за оружие, чтобы защитить свои честь и достоинство».

И, наконец, «оскорбляющее ум» утверждение господина Ахундова, что «в ночь на воскресенье, 27 сентября, Армения начинала обстрел азербайджанских сёл по всему фронту», — действительно является доказательством. Доказательством бурной фантазии чиновников в администрации президента Азербайджана и предметом серьезного экспертного анализа, — не политологического, а психиатрического. Потому что никто нигде в мире больше не заметил «армянского блицкрига». В отличие от нанятых Азербайджаном террористов, бесчинствующих в разбомбленных турецкими беспилотниками сёлах Арцаха.