Москва, , 18:40 — REGNUM В Центрально-Африканской Республике 27 декабря состоялись президентские выборы. При этом большой вклад в успех мероприятия внесла Россия, предложившая местным властям помощь по обеспечению безопасности избирательного процесса.

Как отметил в комментарии для ФАН депутат МГД Андрей Медведев, именно благодаря Москве боевикам радикальных группировок не удалось запугать избирателей и организовать провокации в день выборов.

«Я думаю, что роль России ключевая. Она достаточно долгое время участвует в урегулировании мирного процесса в ЦАР, происходящего с разрешения и одобрения Совбеза ООН. Страна не скрывала, что отправила инструкторов, которые занимались подготовкой местных вооруженных сил», — подчеркнул Медведев.

Он пояснил, что высокая явка избирателей на участках зависела в первую очередь от уровня безопасности. Именно эту безопасность и помогли обеспечить российские инструкторы, по сути, сформировавшие внятную структуру в правительственной армии ЦАР.

Помимо этого, Медведев отметил высокий уровень сознательности и вовлеченности населения ЦАР в голосование. Люди приходили на участки не просто чтобы выбрать будущего президента, но и обеспечить дальнейшее процветание своей страны.

«Если все пройдет нормально, то постепенно, шаг за шагом, будет продолжена линия стабилизации и ликвидации очагов партизанско-террористического сопротивления. Наверно, будут углубляться отношения с государствами, которые помогают налаживанию мирного процесса. В частности, с Россией», — заключил Медведев.

Высокую явку на избирательных участках ранее подтвердил собственный корреспондент ФАН в республике Сергей Чемеков.