Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о «заморозке» накопительной части пенсии, сообщает ИА REGNUM. Таким образом до 2024 года продлевается практика, установленная с 2014 года.

Речь идет о направлении полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (6%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

С 2014 года эти средства направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Реализация закона приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России в 2023 году на 669,3 млрд рублей, подсчитали в правительстве РФ.

По данным Пенсионного фонда России, накопительную пенсию ожидает 39 млн человек на сумму 1,9 трлн рублей. В целом пенсию получают 43,3 млн пенсионеров на сумму свыше 8 трлн рублей ежегодно.

Вместе с тем в ЦБ ожидают демонтажа накопительной пенсионной системы в стране к 2024 году. Планируется, что этот механизм частично заменит третий вид индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — с налоговым вычетом на полученный доход по закрываемому ИИС — «как некая альтернатива накопления на длительный срок, которая имеет достаточно серьезные налоговые стимулы», уточнили в ЦБ.

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