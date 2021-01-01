Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 января, прошла индексация пенсий неработающих пенсионеров, сообщает ИА REGNUM. Пенсии вырастут на 6,3% в 2021 году и составят 17 443,40 рубля.

Гаэтано Беллеи. Дедушка и бабушка. 1920

Всего проиндексированную пенсию получат более 36 млн граждан России.

С 1 января 2021 года индексация страховых пенсий составит 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. При этом средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2021 году

С 1 апреля проиндексируют и социальные пенсии на 2,6%. Их получают люди, которые не смогли заработать трудовой стаж и необходимое количество пенсионных коэффициентов. Социальные пенсии также ежегодно повышаются на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера».

В целом же, средний размер пенсии в России в 2021 году составит 16 209,32 рубля.

Средний размер накопительной пенсии в 2021 году поднимется до 1018 рублей.