Донецк, , 17:45 — REGNUM В течение часа ВСУ выпустили 42 мины калибром 120 мм по территории ДНР, сообщает 28 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что украинская армия атаковала районы посёлка шахты им. Гагарина (Горловка), сёл Новая Таврия и Ленинское на юге ДНР. Обстрел вёлся со стороны населённых пунктов Водяное на мариупольском и Шумы — на горловском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ атаковали из АГС посёлок шахты «Трудовская» в ДНР.

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