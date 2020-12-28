Киев, , 17:50 — REGNUM Украинцы больше всего хотят получить подарки на Новый Год от своих любимых людей.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), обнародованные сегодня, 28 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, такой вариант объявили предпочтительным 35% респондентов.

Кроме того, как показал опрос, 27% респондентов вообще не учитывают личность того, кто делает приятные сюрпризы.

Дед Мороз и Святой Николай получили одинаковое количество голосов, по 11,1%, при этом в региональном разрезе Деда Мороза чаще ждут в восточных регионах Украины, а на Святого Николая — в западных. Еще 0,8% граждан будут ждать подарка от Санта-Клауса.

Что же касается собственно подарков, желание получить здоровье набрало 71,5% голосов и значительно опередило стремление иметь «мир в стране» (39,5%), а также мир в семье и понимание близких (22%). Социологи отмечают, что стремление просто получить в подарок деньги (22%) практически сравнялось с желанием хороших отношений в семье. Далее в рейтинге — желание получить в новом году хорошую работу (18%), увидеть успехи детей (14%), получить долгую жизнь (10,5%), интересные путешествия (8%), лекарство (вакцины) от коронавируса (5%), выигрыш в лотерею (3%).

Социологи отмечают, что опрос проведен с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения, статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.