Донецк, , 17:37 — REGNUM Посёлок шахты «Трудовская» (ДНР) обстрелян из гранатомётов ВСУ, сообщает 28 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел начался в 15:15 мск со стороны Марьинки (Украина), ВСУ выпустили 15 гранат из автоматического гранатомёта на станке.

Напомним, поздно вечером 27 декабря ВСУ применили миномёт для обстрела окрестностей села Ленинское (ДНР). Сегодня, 28 декабря, ВСУ обстреляли запад Горловки и юг ДНР.

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