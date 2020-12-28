Москва, , 17:27 — REGNUM Между Азербайджаном и Арменией произведен очередной обмен пленными, который обеспечили российские миротворцы, сообщил 28 декабря командующий миротворческой группировкой ВС РФ в Карабахе Рустам Мурадов.

По его словам, самолетом ВКС России в Баку вернулись двое находившихся в плену азербайджанцев, а четверо армян были возвращены в Ереван.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. После политического вмешательства России Азербайджан и Армения договорились о полном прекращении огня и обмене пленными и телами погибших. В Карабах был введен российский миротворческий контингент.

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