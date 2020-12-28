Луганск, , 17:20 — REGNUM О подрыве двух украинских военных на минно-взрывном заграждении, установленном ВСУ, сообщает 28 декабря ЛуганскИнформЦентр.

По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, инцидент произошёл накануне, 27 декабря, у села Геевка.

Раненых увезли на санитарном автомобиле. При этом, как отмечают в Луганске, командир 80-й бригады 2-го батальона ВСУ полковник Владимир Шворак не доложил о случившемся начальству.

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