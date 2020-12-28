Киев, , 17:13 — REGNUM Народный депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура выступил с требованием уволить главу правления компании «Нафтогаз» Андрея Коболева и отменить увеличение тарифов на газ, запланированных на январь 2021 года.

Соответствующее обращение парламентарий направил сегодня, 28 декабря. премьер-министру Денису Шмыгалю и главе наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Качура напоминает, что«Нафтогаз» повысил цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе, хотя по мнению экспертной среды предпосылок для дальнейшего стремительного роста цен на «голубое топливо» не усматривается, соответственно, январское подорожание несет исключительно «искусственный характер».

Соратник Зеленского подчеркивает, что политика «Нафтогаза» формирует на Украине «кабальные тарифы», создает социальное напряжение среди населения, способствует дополнительной финансовой нагрузке и как результат неплатежеспособности граждан рассчитываться за полученные услуги.

Также депутат вспомнил о результатах аудита «Нафтогаза», который выявил масштабные нарушения, из-за которых бюджет недополучил более 75 млрд гривен, и потребовал уволить с занимаемой должности главу правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева в связи «с деструктивной и антисоциальной деятельностью».

ИА REGNUM напоминает, что в марте этого года правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля поддержало предложение наблюдательного совета «Нафтогаза» продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года, до марта 2024 года.