Ницца, Франция, , 17:20 — REGNUM Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози призвал «сейчас же» начать вакцинацию от вируса SARS-CoV-2 в его городе и во всем департаменте Приморские Альпы.

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Как сообщает France Info, в понедельник, 28 декабря, в ходе пресс-конференции, проведенной в формате видеоконференции, мэр Ниццы выразил «пожелание, чтобы кампания по вакцинации началась сейчас же, а не через неделю».