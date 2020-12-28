Москва, , 17:44 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил «огромную ошибку», обвинив СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией, что сильно резануло сердце, как главы страны Владимира Путина, так и огромного количества ветеранов, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 28 декабря в социальной сети Facebook.

«Вот и ладнечко. Такие высказывания развязывают руки и освобождают головы от ненужных иллюзий. Считай, точка невозврата пройдена. И это хорошо. Хорошо для сильных и плохо для слабых», — пишет Виктория Б.

По мнению граждан, говорить о подобном заявлении Зеленского как об ошибке в корне не верно. Пользователи считают, что это откровенное предательство и измена истории, как своей страны, так и своей семьи.

«Это не ошибка, это называется предательство! Он осознанно предал своего деда, ветерана ВОВ, он предал свой народ в угоду европейских и американских хозяев!», — считает Нурия Т.

Ряд пользователей предположил, что подобные заявления Зеленского создаются под воздействием дурманящих веществ. Граждане уверены, что в здравом уме такое сказать ни у одного нормального человека язык не повернётся.

«У меня складывается впечатление, что эти тексты Зеленскому пишут люди в «неадеквате», а он их читает тоже в таком же состоянии!», — поделилась мнением Светлана Е.

Часть комментаторов пришла к выводу, что объяснять что-либо Зеленскому не стоит. По их видению, данный политик продемонстрировал полное отсутствие адекватности.

«Как и в какой период он стал шутом? Видать, это врождённое. А таким бесполезно что-либо объяснять, всё равно не поймут. Пусть продолжает бить челом перед всеми своими хозяевами. Всему приходит конец», — написала Тамара Т.

Напомним, 27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил «огромную ошибку», обвинив СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией, что сильно резануло сердце, как главы страны Владимира Путина, так и огромного количества ветеранов.