Москва, , 17:32 — REGNUM Заявление представителей посольства США в России о том, что посол Джон Салливан не хочет получать дозу вакцины «Спутник V», которая могла бы достаться кому-то из граждан России, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 28 декабря в социальной сети Facebook.

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«После вакцинации препаратом «Спутник V» человек начинает разговаривать на русском языке», — шутит Олег А.

Многие комментаторы пришли к выводу, что данный ответ не является честным, а такая позиция США, на самом деле, является принципиальной. По их видению, Соединённые Штаты не собираются пользоваться любой формой помощи со стороны России.

«Ранее США утилизировали гуманитарную помощь в виде аппаратов ИВЛ от России. Вы думаете, он мог согласиться на вакцину? Публично — никогда», — считает Arina A.

Отдельные граждане отметили крайне уважительную и адекватную форму заявления, с которым выступили представители американского посольства.

«Ну, по крайней мере, ответил адекватно, а не в стиле: «Ваша вакцина полная хрень, я лучше бензин по венам буду пускать», — написал Эдуард Б.

Нашлись и те, кто оказался уверен в том, что российская сторона, в ответ на подобное предложение со стороны США, поступила бы также.

«Не надо иронизировать по этому поводу, он подданный чужой страны. Он не может выбирать, он на службе. Российский посол, наверняка, тоже не станет прививаться чужой вакциной», — поделился мнением Igor S.

Напомним, 27 декабря представители посольства США в России заявили о том, что посол Джон Салливан не хочет получать дозу вакцины «Спутник V», которая могла бы достаться кому-то из граждан России.